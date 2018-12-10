Austrorherm'den Sokak Kedilerine Sıcak Bir Yuva!

Isı yalıtım malzemeleri üretimi alanında geçmişi 65 yıl öncesine dayanan ve Avrupa'nın önde gelen gruplarından biri olarak Türkiye'de de 10 yıldır faaliyet gösteren Austrotherm Türkiye, mantolama özelinde sunduğu faydayı sokak kedileri için harekete geçiriyor. Üç yıldır sokak kedileri için 'Isı Yalıtımlı Kedi Evleri' üreten marka, hayvan severlerin katılımı ile kedi evlerini sakinleri ile buluşturuyor.

Austrotherm EPS ısı yalıtım levhaları kullanılarak üretilen bu evler, kedileri soğuktan, kardan, yağmurdan koruyacak şekilde özel olarak tasarlandı. 1 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek olan proje, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da hayvan severlerin desteğini bekliyor. Hayvan severlerin, sanatçıların ve fenomenlerin de destek verdiği 'Isı Yalıtımlı Kedi Evleri' projesine siz de katılıp sokağınızdaki kediler için ısı yalıtımlı kedi evi kazanabilirsiniz.

ÇEK, PAYLAŞ. SOKAK KEDİLERİ SICAK EVİ İLE BULUŞSUN

Her yıl daha fazla sokak kedisini ev sahibi yapmayı amaçlayan projede, ısı yalıtımlı kedi evlerinden edinmek isteyenlerin Austrotherm Türkiye sosyal medya hesaplarını takip etmesi ve Instagram'da #herkedininbireviolsun hashtag'i ile kedili bir selfie'lerini paylaşmaları yeterli oluyor. Her hafta tekrar edecek olan kampanyanın detayları, katılım ve kazanma koşulları markanın sosyal medya hesaplarında detayları ile yer alıyor.