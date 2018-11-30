Auto Show, Meraklılarını Bekliyor

30 Kasım 2018 Cuma 10:58



30 Kasım 2018 Cuma 10:58

Yılın en önemli otomobil fuarlarından olan Auto Show, Los Angeles'ta kapılarını halka açtı.100'den fazla üretici, teknoloji geliştirici ve modifikasyon uzmanı firmanın binden fazla aracın yanı sıra yeni otomobil teknolojilerini sunduğu fuarda, bu sene özellikle akıllı arabalar ve araçlar ile insanlar arasında iletişimi arttıran konseptler öne çıkıyor. Geçen senelere nazaran daha büyük ve orta sınıf SUV araçların öne çıktığı gözlemlenirken, hemen her markanın araçları arasında elektrik, hidrojen ve hybrid motorlu araçlar en çok ilgi çekenler arasında yer alıyor.Bugün görücüye çıkacak en çok ilgi çeken beş konsept araç arasında 590 beygir gücüne sahip Audi e-Tron GT yer alıyor. 2021 yılında satışa çıkması planlanan elektrik motorlu e-Tron tam şarjlı motorla 400 kilometre mesafeye ulaşabiliyor. Çin elektrikli araba üreticisi Byton da LA Auto Show'da K-Byte modelini sunuyor. 2021 yılında satışa sunulması beklenen K-Byte otonom sürüş becerileri ile ön planda. Sürücüsüz otonom araçlar konseptine bir diğer örnek ise İsveçli araç üreticisi Volvo'dan geliyor. Volvo 360c konsepti ile birinci sınıf uçak kabinlerinin sunduğu konforu araç sahiplerine sunmayı hedefliyor. Fuar öncesinde görücüye çıkan yeni model araçlar arasında ise yeni görünüşleri ile dikkat çeken araçlar Mazda'nın Mazda 3, BMW X5, hidrojen ile çalışan Toyota Mirai ve Hyundai'nin en üst model aracı Palisade'in Amerika modeli oldu.Fuarda ilk kez görücüye çıkan 41 araçtan en çok ilgi çeken bazıları ise şöyle:Amerika fiyatı GLE 350 modeli ile 53 bin 700 dolardan başlayan Mercedes-Benz GLE serisiHız ve performans tutkunlarını hedef alan Mercedes-Benz AMG GTSportif ve güçlü görünüşü ile BMW X5Subaru 4 çekerli hybrid motorlu 2019 Crosstrek HybrıdLincoln'un "Lincoln markasının gerçek vizyonu" olarak duyurduğu Aviator modeli2020'de satışına başlanacağı duyurulan ve 4x4 araçlar arasında en çok beğeni toplayan Jeep GladıatorHonda'nın orta sınıf SUV sınıfında beğeni toplayan 2019 model Honda Pilot modeliByton'un K-Byte ve M-Byte modelleriFiyatı 23 bin 045 Dolardan başlayan Volkswagen'in klasik Beetle modelinin yeni versiyonu olan Beetle Final EditionLA Auto Show 30 Kasım'da halka kapılarını açtıktan sonra 9 Aralık tarihine kadar gezilebilecek. - LOS ANGELES