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Autobahn Police Simulator Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Oyun şirketleri koronavirüs nedeniyle evde kal çağrılarına destek vermeye devam ediyor.

Autobahn Police Simulator Ücretsiz Oldu!

Autobahn Police Simulator kısa süre de olsa ücretsiz olarak oynanabilmekte.

01.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:49
Autobahn Police Simulator Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Oyun şirketleri koronavirüs nedeniyle evde kal çağrılarına destek vermeye devam ediyor.


Autobahn Police Simulator Ücretsiz Oldu!


Autobahn Police Simulator kısa süre de olsa ücretsiz olarak oynanabilmekte. Oyunda bir polis memuru oluyorsunuz ve otobanda devriye atabilmenin yanı sıra araçları da arayabiliyorsunuz. Aksiyon dolu bu oyunu mutlaka oynamalısınız.


Oyunucu ücretsiz olarak oynayabilmek için oyunun Steam sayfasına gitmeniz gerekmekte. Steam sayfasından oyunu kolayca kütüphanenize ekleyebilmektesiniz. Oyunun 7 Nisan 2020 saat 20: 00'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.


Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Steam'i cihazınıza indirebilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


Autobahn Police Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri


İşletim Sistemi: Windows 7/8 (64 Bit)

İşlemci: Quad-Core CPU 3 GHz (64 Bit)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GPU 1GB VRAM, e.g. NVIDIA GTX 760 or similar (no support for onboard cards)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Autobahn Police Simulator Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu - Haberler

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