Automechanika Istanbul" Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

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Otomotiv endüstrisi, 4-7 Nisan'da gerçekleştirilecek uluslararası otomotiv yedek parça ve aksesuarlar fuarı "Automechanika Istanbul"da bir araya gelecek.Hannover Fairs Turkey Fuarcılık ve Messe Frankfurt İstanbul iş birliği ile 4-7 Nisan'da İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 13'üncü kez gerçekleştirilecek uluslararası otomotiv endüstrisi fuarı "Automechanika Istanbul" öncesinde basın toplantısı düzenlendi.Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayi ihracatında otomotivin önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekti.Üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden otomotiv sektörünün Türkiye'nin dış ticaret açığının kapanmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Kühnel, "Türkiye otomotiv sanayisi 2018 yılında 31,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı. Otomotiv sektörü, ülke ekonomisinin zor virajlardan geçtiği dönemlerde dahi sergilediği ihracat performansıyla önemli bir görev üstlendi." ifadesini kullandı.Kühnel, yerli otomobil üretimine ilişkin ise "Türkiye otomotiv sektörü, Avrupa'nın hibrit otomobil üretim merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlerken yerli ve milli otomobil üretim sürecinin başlamasını heyecanla takip ediyoruz. Automechanika İstanbul ile Türkiye otomotiv sanayisinin bu gücünü kendi evinde tüm dünyaya göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu."Automechanika, Türkiye otomotiv endüstrisinin dünyaya açılan önemli bir kapısı"Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım ise bu yıl 50 bine yakın satın almacıyı Türk üreticilerle bir araya getirmeyi hedefleyen Automechanika İstanbul ile Türkiye otomotiv sanayisine uluslararası rekabette güçlü bir platform sunacaklarını dile getirdi.Automechanika'nın, 16 ülkede gerçekleşen 17 etkinliği ile dünyanın en başarılı fuar markası olma özelliğini taşıdığını ve tüm dünyada yaklaşık 20 bin katılımcı ve 600 bin ticari ziyaretçiyi temsil ettiğini dile getiren Yardım, şunları kaydetti:"Türkiye'nin lider otomotiv endüstrisi fuarı Automechanika Istanbul'un, güçlü ekonomileri arkasında barındıran Frankfurt ve Şanghay'dan sonra dünyanın 3. büyük otomotiv endüstrisi fuarı olmasının ve Türkiye otomotiv endüstrisinin dünyaya açılan önemli bir kapısı olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. 2018 yılında, 37 ülkeden bin 351 katılımcıyı, 120 ülkeden 46 bine yakın otomotiv endüstrisi profesyonelleri ile buluşturan Automechanika İstanbul, sadece fuarcılık sektörü için değil, aynı zamanda ülke ekonomisine sağladığı ticari ve ekonomik istihdama yönelik de ülkemiz için çok büyük bir öneme sahiptir."Katılımcı ve ziyaretçi sayısı oldukça yoğun ve pozitif bir fuar beklediklerini aktaran Yardım, ayrıca bu yıl ve bundan sonraki fuarlarda daha fazla kadın ve genç katılımcı ve ziyaretçiyi ağarlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi."Brexit, Türkiye için birtakım avantajlar oluşturabilir"Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı ise dünyada çok önemli değişimlerin yaşandığı dönemin içinde bulunduğumuzu ve bu gerçekleşen değişimlerin çok ciddi fırsat ve tehditler oluşturduğunu dile getirdi.Küresel risklere ve avantajlara değinen Baybalı, "En son ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'deki satın almalar ile ilgili olarak meclise göndermeyi arzu ettiği öneriyi twitterden duyurduğunu biliyoruz. Bunun dışında Avrupa'da da önemli gelişmeler var. Brexit konusu ciddi noktaya geldi. Bu gelişmeleri takiben Honda İngiltere'den ayrılacağını resmen açıkladı. Türkiye'deki konumu da ortada kaldı." değerlendirmelerde bulundu.Baybalı, ticaret tarafından bakıldığında bunların ciddi fırsatlar da oluşturabileceğini ifade ederek, "Brexit'in belki de Türkiye için birtakım avantajlar oluşturması söz konusu olabilir. Ama şunu görebiliyoruz ki, İngiltere'de otomobil üretimi devam ettiği sürece, parçaya ihtiyaç duyacaklar. Bu parçaları da rekabetçi fiyatlar ile almak zorundalar. Tedarik sanayinin İngiltere ye yaptığı ihracat açısından önemli bir aksamanın olamayacağını düşünüyoruz. Belki de bir takım farklı iş birlikleri modellerinin ortaya çıkacaktır." diye konuştu.Fuar, 3 kıtada otomotiv sektörünün ana platformu olacakBasın toplantısında verilen bilgilere göre, Automechanika İstanbul, çevre ülke pazarlarına yatırım yapmayı hedefleyen tüm yerli ve yabancı profesyonelleri bir araya getirecek. Messe Frankfurt İstanbul ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından bu yıl 13. kez düzenlenecek fuar, Türkiye otomotiv sektörünün ihracatında önemli bir yer tutan Parça ve Sistemler, Bakım ve Onarım, Aksesuarlar ve Tuning, Madeni Yağ, Akü, E-mobility ve Araç Yıkama ve Bakım Merkezi gibi özel bölümlerden oluşacak.Frankfurt ve Şanghay'dan sonra dünyanın en büyük 3. otomotiv fuarı olan Automechanika İstanbul, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinin tüm otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getirerek 3 kıtada otomotiv sektörünün ana platformu olacak. Uluslararası katılımın yarı yarıya olduğu fuarı, "Alım Heyeti Programı" kapsamında dünyanın birçok ülkesinden satın almacılardan oluşan heyetler ziyaret edecek.Fuarda bu yıl katılımcı firmalar Almanya, Çekya, Çin, Endonezya, Fas, Malezya, İran, İspanya, İtalya, Kore, Hong Kong, Pakistan, Slovakya ve Tayvan gibi önemli ticaret merkezlerinin ülke pavyonları ile bir araya gelecek ve yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı elde edecek.Ayrıca otomotiv üretim ve onarım ürün gruplarının bütün paydaşlarının hazır bulunacağı fuar, Automechanika Academy konferans, seminer ve workshop programları ile de otomotiv endüstrisinin nabzını tutacak.Bu yıl ilk kez "Women Talk" paneli yapılacakHer yıl sektöre renk katan uluslararası nitelikli içerik ve konferansları ile de dikkati çeken Automechanika Academy'de bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan "Otomotiv Endüstrisinde Kadınlar-Women Talk" paneli, 14. Salon'da TOBFED'in katkılarıyla "Oto Bakım ve Oto Yıkama Eğitimleri", Makine Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilecek "Elektrikli Araç Takımları Buluşması", "Otomotivde Sayısal İletişim Teknolojisi ve Otomotiv Ağ (Networking) Sistemleri" konulu konferans ve seminerleri ön planda olacak.Makina Mühendisleri Odası tarafından ise "Elektrikli Araç Takımları Buluşması" ve bir günlük "Eğitim Programı" gerçekleştirilecek. İlklerin yanı sıra, her yıl yoğun ilgi gören, "6. OSS Aftermarket Zirvesi" ve "Elektrikli Araç Şarj İstasyonları" alanı da yine Automechanika Academy'de yer alacak.