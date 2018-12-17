Autoshow26 Bilecik Şubesini Çoşkuyla Açtı

Bilecik'te yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen açılışta konuşan AutoShow26 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Hasan Akbaş, "Bizleri ağırlayan Bilecik'teki tüm cadde kardeşlerimize, yollarda bizleri yalnız bırakmayan kulübümüzün üyelerine teşekkür ederim. Yağmurlu havada motorsikletlerle destek veren MotoShow26 ekibine ve Afyon'dan yollara düşerek aramızda olan, Çengelci ailesine, Bilecik Bisiklet Derneği ve Bilecik'in misafirperver güzel halkına AutoShow26 Otomobil Sporları ailesi adına gönülden teşekkür ederim"dedi.

Kulüp Başkanı Akbaş ayrıca, AutoShow26 Bilecik şubesinin açılışına 200 den fazla araç ve 500 den fazla üye katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Akbaş ayrıca, farklı illerde de temsilcilikler açacaklarını söyleyerek, Bilecik temsilcisinin Çağrı Gül olduğunu gelen konuklara duyurdu.

Kaynak: Bültenler