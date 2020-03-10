Menü
Haberler ›› Gündem ››AUZEF kayıt yenileme ne zaman? AUZEF bahar dönemi sınav takvimi nedir? AUZEF harç ödeme nasıl yapılır? 2019 – 2020 AUZEF programı! - Haberler

AUZEF kayıt yenileme ne zaman? AUZEF bahar dönemi sınav takvimi nedir? AUZEF harç ödeme nasıl yapılır? 2019 – 2020 AUZEF programı!

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF bahar dönemi sınav takvimi nedir? Soruların yanıtları sizler için haberimizde.

10.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:56
AUZEF kayıt yenileme ne zaman? AUZEF bahar dönemi sınav takvimi nedir? AUZEF harç ödeme nasıl yapılır? 2019 – 2020 AUZEF programı!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi olan AUZEF'in kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Kayıt yenileme işlemleri ne zaman kadar devam edecek ve bahar dönemi sınav takvimi nedir? Soruların cevaplarını sizler için kaleme aldık.

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri 9 Mart 2020 bugün itibarı ile başlıyor ve 13 Mart 2020 tarihine kadar devam edecektir.

AZUEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme işlemi yapabilmek için öncelikle kendi referans numaranızlabahar dönemi mataryel-katkı veya öğrenim ücretini ödemiş olmanız gerekmektedir. Ders seçim işlemlerini ise fakülte gerçekleştirecektir.

AUZEF HARÇ ÖDEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AUZEF öğrenim ücreti online olarakveya Haljbank şube veya ATM'lerinden yatırılabilmektedir. Online öğrenim ücreti yatırmak için OBS yani Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaptıktan sonra Harç Bilgileri bölümünden ödemenizi yapabilirsiniz.

AUZEF ONLİNE ÖDEME YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AZUEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara sınavları (vize) : 9 ve 10 Mayıs 2020

Bitirme sınavları (Final) : 11 ve 12 Temmuz 2020

Telafi sınavları (Bütünleme): 15 ve 16 Ağustos 2020

Mezuniyet Sınavı (Üç ders sınavları) : 12 Eylül 2020

Etiketler : İstanbul Üniversitesi, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Haberler
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haberler
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haberler
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Haberler
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Haberler
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması