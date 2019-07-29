AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu! AKSİS giriş ile AUZEF sınav giriş belgesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yarıyıl sonu telafi sınavları için sınav giriş belgesi yayımlandı. Öğrenciler, AUZEF sınav giriş belgesi ile telafini sınavına girecekleri yeri AKSİS giriş yaparak öğrenebilirler. Aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfadan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak AUZEF sınav giriş belgesini çıkartabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ - AKSİS GİRİŞ

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Mezuniyet Üç Ders Sınavı ise 7 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.

AUZEF NEDİR?



Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29'ü Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretimprogramıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

"Sınavsız İkinci Üniversite" kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.