AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İÜ AKSİS AUZEF sınav sonuçları sorgula

İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri tarafından merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı. İnternet üzerinden erişime açılan AUZEF sınav sonuçları, AKSİS giriş yaparak öğrenilebiliyor. TC kimlik numarası ve şifreniz ile öğrenebileceğiniz AUZEF sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantılardan sorgulayabilirsiniz.

İÜ AKSİS AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Aşağıdaki vermiş olduğumuz bağlantılardan ilgili olana tıklayarak açılan sayfada TC kimlik numarası ve şifrenizi girerek sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AUZEF AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI

AUZEF UZAKTAN EĞİTİM SINAV SONUÇLARI

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AUZEF NEDİR?



Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29'ü Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretimprogramıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

"Sınavsız İkinci Üniversite" kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.