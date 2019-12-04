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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2019? AUZEF sınavları ne zaman?

AUZEF 2019-2020 eğitim yılı güz dönemi ara sınavlarına giren binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF fakültesinde okuyanlara, Dekan Levent Şahin beklenen haberi verdi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları, AUZEF sınav sonucu sorgulama…

04.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:39AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2019? AUZEF sınavları ne zaman?

AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir? İstanbul Üniversitesi AUZEF'de eğitim gören ve ara sınav sonuçlarını bekleyen adayların AUZEF sınav sonuçlarını öğrenmelerine çok az zaman kaldı. Yapılan açıklamaya göre vize sonuçlarının 2 gün içinde açıklanması hedefleniyor. AUZEF nedir? AUZEF sonuçları nereden öğrenilir?

DEKAN LEVENT ŞAHİN AÇIKLADI!

sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda Dekan Levent Şahin resmi Twitter hesabından açıklama yaparak, ''Bu arada çok sorulduğu için açıklama yapmak istedim. Açıktan ve uzaktan eğitim sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir.'' ifadelerini kullandı.

AUZEF sınav sonuçları sorgulama…

AUZEF SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2019 – 2020 güz dönemi ara sınavına giren öğrenciler heyecanla vize sınav sonuçlarını bekliyor. Sonuçlar açıklandığı anda AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr, uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden öğrenilecek. Adaylar, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş gerçekleştirerek sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesinden sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara dönem (Vize) sınavları güz dönemi 23 - 24 Kasım 2019 tarihinde yapıldı. Bir dönemin ardından 2020 yılı AUZEF sınav tarihleri şöyle olacak:

Bahar Dönemi: 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) Güz Dönemi: 11 - 12 Ocak 2020

Bahar Dönemi: 04 - 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları)Güz Dönemi:15 - 16 Şubat 2020

Bahar Dönemi: 08 - 09 Ağustos 2020

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020

AUZEF NEDİR?

İlk bakışta bilindik bir kısaltma olmayan AUZEF, temelde bir fakültedir. Türkiye'nin en eski üniversitesi kabul edilen İstanbul Üniversitesi'ne bağlıdır ve ''Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'' anlamına gelir.

İstanbul Üniversitesi yürüttüğü kampanya sonucunda iki yıllık veya dört yıllık okul bitirenlere, sınavsız ikinci üniversite okuma olanağı sağlamıştır.


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