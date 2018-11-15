15 Kasım 2018 Perşembe 11:06



15 Kasım 2018 Perşembe 11:06

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, av bayilerini denetledi.Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 6136 ve 2521 sayılı kanunlar kapsamında ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlarla ilgili 81 il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren av bayileri denetlendi.Gerçekleştirilen eşzamanlı denetlemelerde ayrıca, bayilerin alım ve satım kayıtlarının yer aldığı defterler kontrol edilip, mevcut durumdaki satışa hazır ürünlerle karşılaştırıldı. (RB-EFE) - KÜTAHYA