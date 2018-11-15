Av Bayileri ve Eğlence Mekanları Denetlendi

15 Kasım 2018 Perşembe 13:34



15 Kasım 2018 Perşembe 13:34

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, av bayileri ve umuma açık eğlence mekanlarını denetledi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde av bayileri ve umuma açık eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, 94 ekip, 317 personel ve 3 dedektörün yer aldığı bildirildi.Açıklamada, 39 iş yerinin denetlendiği, 2 bin 88 kişinin ve 133 aracın sorgulandığı, 2 iş yerine ruhsatı bulunmamasından dolayı idari ceza uygulandığı, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ve yakalaması bulunan 2 araç hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.