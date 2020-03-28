Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Kısa Çalışma Ödeneği, hem işvereni hem de çalışanları yakından ilgilendiriyor. Av. Bedia Teymur; kısa çalışma kapsamına giren konuları, ödenekten yararlanabilmesi için hangi şartların sağlaması gerektiğini ve kabul edildiği taktirde personelin ne kadar maaş alacağını anlattı.

''KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN ZORLAYICI SEBEPLER GEREKİR''

Av. Bedia Teymur şunları söyledi: "Kısa çalışma ödeneği, zorlayıcı sebepler sonrasında bir iş yerinin haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması ya da süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır."

ZORLAYICI SEBEPLERDEN ÇALIŞAMAYAN İŞÇİYE NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Av. Bedia Teymur açıklamalarının devamında, ''4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinin (III) numaralı bendinde, 'İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.' şeklinde zorlayıcı sebeplerden bahsedilmiştir. Zorlayıcı sebep nedir? Bu sebepler işverenin önceden kestiremeyeceği, kendi insiyatifinde olmayan, doğal afetler gibi durumları kapsamaktadır. Aynı kanunun 40. maddesinde ise zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödeneceği açık bir şekilde belirtilir.'' dedi.

BAŞVURULAR İŞKUR'DAN YAPILACAK

Çalışma kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ile genel sağlık sigortası primlerinin ödeneceğini belirten Av. Teymur, iş yerlerinin bu uygulamadan yararlanabilmesi için gerekli olan noktaları şu sözlerle anlattı: '' Zorlayıcı sebeplerle çalışma süresinin azaldığı ya da durduğu iş yerleri önce İŞKUR'a başvuruda bulunmalıdır. İş Müfettişleri tarafından yapılacak olan uygunluk tespiti sonucuna göre ödenekten yararlanıp yararlanamayacakları belli olur. Ödenek üç ayı geçmeyecek şekilde taraflara sağlanır. Bunun için herhangi bir asgari çalışan sayısı da bulunmamaktadır.''

İŞÇİNİN ÖDENEKTEN YARARLANABİLMESİ İÇİN NELER GEREKİR?

''İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için sağlaması gereken şartlar, aşağıda yer vereceğimiz Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin 3. bölümünün 6. maddesinde açıkça belirtilmiştir.'' diyen Av. Teymur, bahsedilen maddeleri şu şekilde sıralıyor:

1 - İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,

2 - İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması.

ÖDENEĞE KABUL EDİLEN PERSONEL NE KADAR MAAŞ ALACAK?

İş veren ve işçilerin en çok merak ettiği soru ise ödeneğe kabul edilen personelin ne kadar maaş alacağı oluyor. Av. Teymur bu konudaki açıklamasında, ''Günlük kısa çalışma ödeneği için sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı dikkate alınıyor. Belirtildiği gibi hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Buna göre personel, 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği alabilmektedir.'' diyor.

PRİM GÜNÜ ŞARTI 600'DEN 450'YE DÜŞÜRÜLDÜ

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa değişikliği ile 'Kısa Çalışma Ödeneği' şartlarının kolaylaştırıldığını hatırlatan Av. Bedia Teymur; ilk etapta kısa çalışma ödeneğinden, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanların yararlanabileceğini söyledi. Kabul edilen yasa değişikliği ile bu şartın kolaylaştırıldığını ve uygulamadan yararlanmak isteyenlerin 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürüldüğünü belirtti. Bu konuda iş yerlerine mevcut istihdamın korunması şartının getirildiğinin altını çizdi.

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