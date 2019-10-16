Av dönemi tüm gruplarda açılıyor

2019-2020 av döneminde avcılık tüm gruplarda 19 Ekim 2019 Cumartesi günü itibarı ile yani bu hafta sonu açılıyor.



Bu yılki av dönemi 24 Ağustos 2019 tarihinde 1. ve 4. grup kuşlar II. Grup memelilerin avı ile başlamıştı.



Bu hafta sonu Cumartesi günü tüm gruplarda başlayacak olan av döneminde; ikinci grup kuşlarda; kınalı keklik, kaya kekliği ve çil keklik avı, üçüncü grup kuşlarda; ördek türleri, sakar meke, sakarca, su çulluğu, çulluk, tahtalı, karatavuk, öter ardıç (botak) avı, birinci grup memelilerde; yaban tavşanı, tilki ve sansar avı ile açılacak.



Av dönemi ile ilgili açıklama yapan Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan, "Avcıların ve ata sporumuz avcılığın karalandığı bir dönem yaşıyoruz. Kendilerini hayvan sever diye adlandıran ama köpek hariç hayvanları karşıdan sevenlerin iftiraları gün be gün artmakta. Hatta bu Merkez Av Komisyonu toplantısına bile sıçradı! Avcılığın ülke genelinde yasaklanması gündemde. Ondandır tüm avcılar artık dikkatli olmak zorunda. Vurulan av hayvanlarını sosyal medyada paylaşırken abartılı olmaması ve ölçülü davranılması gerekiyor. Son sözüm tüm avcı dostlara yeni sezonda hatasız. Kazasız ve bereketli bir avcılık diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA