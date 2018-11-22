22 Kasım 2018, 12:29
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Av Köpeği, Ayağı Kırılan Sahibinin Başından Ayrılmadı

Tunceli'de arkadaşlarıyla avlanmaya giden Vedat Çakmak, köpeğinin üzerine atlamak istemesi üzerine dengesini kaybedip düşerek ayağını kırdı. Çakmak'ın av köpeği ise sahibinin yanından bir an bile ayrılmadı.

Tunceli'de arkadaşlarıyla avlanmaya giden Vedat Çakmak, köpeğinin üzerine atlamak istemesi üzerine dengesini kaybedip düşerek ayağını kırdı. Çakmak'ın av köpeği ise sahibinin yanından bir an bile ayrılmadı.

DAĞLIK ALANA AVLANMAYA GİTTİ

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından gelen 5 kişilik arkadaş grubu Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Aşağı Doluca köyünün dağlık alanında avlanmaya gitti.

AV KÖPEĞİ ÜZERİNE ATLADI

Bir süre avlanan arkadaşlar daha sonra yemek molası verdi. Mola esnasında 24 yaşındaki Vedat Çakmak'ı üzerine, "Gölge" ismini verdiği av köpeği atlamak istedi.

DÜŞÜP AYAĞINI KIRDI

Çakmak, geri çekilmek isterken dengesini kaybederek düşüp ayağını kırdı. Yanında bulunan arkadaşları durumu, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

4 saatlik çalışmayla olay yerine ulaşan AFAD ve sağlık ekipleri, ayağı kırılan Çakmak'a ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler sedyeye aldıkları yaralıyı 4 uzun süre taşıyarak hazır bekleyen ambulansa teslim etti.

Yaralı,ambulansla Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR AN BİLE BAŞINDAN AYRILMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak'ı ise Gölge isimli köpeği sahibinin başından bir an bile ayrılmaması dikkat çekti.

AFAD,Tunceli
22 Kasım 2018 Perşembe 12:29



YORUMLAR (8)
..........: av konusunda bilinçsizce avlanıyorsa essefle kınıyorum. . ama şunu söylemek gerekirse hayvanlar insanlardan daha sadık ve daha dost. . emekli olunca kesinlikle bir köpek edineceğim. . . :)
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ZAVALLI: ava giderken kendini avlamış hıyar yani buz gibi şeyinden olmuş salak
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AKŞAM OLSADA EVE GİTSEK : Düşünüyorum sevgiyi düşünsenize en yakın dostunuz sizin türden birini öldürüyor ve siz ona muhtaçsınız ..
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BİNGÜL TEYZE: Ne güzel bir sevgi insanlarda niye yok acaba çünkü menfaatçilik bilmiyorlar hep bana demiyorlar gözleri aç deyil can dostturlar canlarım benim
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SİNAN: Hayvan bakanlar hayvan avlamaya neden giderler sormak isterim.köpek besleyen bu avcı, köpeği sevdiği içinmi yoksa avlanmaya yardımcı olsun diye mi besliyor.düşünsenize hayvan sever bir insan spor olsun diye hayvan avlamaya gidiyor ve ayağını kırıyor.beter olsun.kafası kırılsın.
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