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Av köpeği karşılığında transfer oldu

- Av köpeği karşılığında transfer olduBURSA - Orhaneli ilçesinde bir futbolcu, Kütahya'da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor'a av köpeği karşılığında transfer oldu.

04.09.2019 19:28
- Av köpeği karşılığında transfer oldu
BURSA - Orhaneli ilçesinde bir futbolcu, Kütahya'da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor'a av köpeği karşılığında transfer oldu.
Türkiye'nin çeşitli takımlarında hem profesyonel, hem de amatör takımlarda yıllarca futbol oynayan Hasan Uysal, Kütahya'da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor Kulübü'ne transfer oldu. Orhanelili futbolcu bu transfer sayesinde sadece av köpeği aldı. Son 10 yıldır kesintisiz Orhanelispor'da mücadele ettiğini ve av merakı yüzünden futbolu bıraktığını dile getiren Hasan Uysal, "Av merakım yüzünden 10 yıldır severek formasını giydiğim Orhanelispor'da futbolu bırakmıştım. Muratlıspor yöneticilerinin cazip teklifi karşısında tekrar futbola dönmeye karar verdim" dedi.
Av köpeği karşılığında transfer oldu

Hasan Uysal, Orhaneli, Kütahya, Spor

Kaynak: İHA

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