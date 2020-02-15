Haberler » Güncel » Av koruma memurları ve saha bekçileri atış eğitimi - Haber

Av koruma memurları ve saha bekçileri atış eğitimi

Balıkesir'in Havran ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde, il genelinde aktif olarak av koruma kontrol görevini yürüten orman muhafaza memurları ve mühendisler ile diğer personel olmak üzere toplam 25 kişiye silah atışı, kullanımı ve bakımı konularında ilçe açık...

15.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:40Av koruma memurları ve saha bekçileri atış eğitimi
Balıkesir'in Havran ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde, il genelinde aktif olarak av koruma kontrol görevini yürüten orman muhafaza memurları ve mühendisler ile diğer personel olmak üzere toplam 25 kişiye silah atışı, kullanımı ve bakımı konularında ilçe açık atış poligonunda eğitim verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ile Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında av koruma memurlarıyla saha bekçilerine verilen eğitimde silah tanıtımı, kullanma şartları, tabancaların çalışma prensibi, silahın bakımı, nişan alma teknikleri, silah emniyet kuralları gibi konular teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, yapılan eğitim sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda tüm personelin av koruma ve kontrol konularında göreve hazır olduğunun bir kez daha ortaya konduğu belirtildi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 16:05:38