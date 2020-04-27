Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Av. Musa Yurtseven'den aşevine kumanya desteği

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan aşevine kumanya desteği devam ediyor.

27.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:34
Av. Musa Yurtseven'den aşevine kumanya desteği
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan aşevine kumanya desteği devam ediyor. Avukat Musa Yurtseven de aşevine kumanya yardımında bulunarak katkı sağladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti ve gıda kolisi yardımları artarak devam ediyor. Avukat Musa Yurtseven'de aşevine önemli miktarda kumanya desteğinde bulunarak katkı sağladı.

Posbıyık'tan teşekkür

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, aşevine desteğin giderek arttığını ifade ederek şu sözlere yer verdi: "Ramazan ayının başlaması ile birlikte destek oluğumuz vatandaşlarımızın sayısı daha da çoğaldı. Aşevinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları yaparken hayırsever Ereğli halkı da bize destek oluyor. Avukat Musa Yurtseven'e de yaptığı önemli katkıdan dolayı Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum."

Avukat Yurtseven de bu sıkıntılı süreçte ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun katkıda bulunmak istediğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haberler
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO’ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Av. Musa Yurtseven'den aşevine kumanya desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:26: Trump: "Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem" - Haber 02:16: ABD Başkanı Donald Trump: "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz" - Haber 01:52: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü - Haber 01:48: Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber 01:30: İtalya Başbakanı Conte: "Normale dönüş için uygun koşullar yok" - Haber 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor - Haberler 23:37: Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz - Haber 23:35: 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu - Haber 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek - Magazin 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler