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Av tüfeği çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Avcılar'da av malzemeleri satan bir iş yerinin deposundan 5 tüfek çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

02.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:29
Avcılar'da av malzemeleri satan bir iş yerinin deposundan 5 tüfek çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ellerinde pompalı tüfeklerle ilçedeki bir apartmana girmeye çalıştığına ilişkin görüntülerin bazı basın yayın kuruluşlarında yer alması üzerine çalışma başlattı.
Aynı gün, U¨niversite Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 45 gu¨ndu¨r kapalı olan av malzemeleri satan bir is¸ yerinin deposundan 5 av tu¨fegˆi c¸alındığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.
Yapılan tespitler doğrultusunda, tüfekleri çaldığı öne sürülen Muhammet A. (26), Ugˆurcan S. (22) ve I·kram Ahmet B. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı yerlerde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerden İkram Ahmet B'nin emniyetteki ifadesinde, tu¨fekleri kendilerinin c¸aldığını, saklamak için Gu¨mu¨s¸pala Mahallesi'nde bulunan bir apartmana girdiklerini, apartmandakilerin fark etmesi u¨zerine silahları bırakamadan kac¸tıklarını ve tu¨feklerden ikisini sattıgˆını, digˆerlerini arkadas¸larına verdigˆini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Av tüfeği çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Polis, Güncel, Haber

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