Haberler» Güncel» Haber

Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı

Yalova'da internet kafede tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı.

06.08.2019 15:49 Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
Yalova'da internet kafede tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir internet kafede bulunan tüfek, içerideki çocuklardan biri kurcaladığı sırada kazara ateş aldı.
Silahtan çıkan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle yaralanan Berat Yetişken (7), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Berat Yetişken'in tedavisi sürüyor.
Olay sırasında söz konusu iş yerinde 5 çocuğun, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Yalova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:31   Fendoğlu'ndan Battalgazi Belediyesine ziyaret
16:31   Asırlık zeytin ağaçları yeni yerlerine taşındı
16:31   4 yıldır kalp nakli bekleyen Ferhat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı (2)
16:30   Yeşilyurt'taki kırsal bölgelerde ulaşım konforu yükseliyor
16:30   Römork tabanında 5 bin paket kaçak sigara bulundu
16:30   ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti yandı
16:30   Adaya terk edildiği öne sürülen eşeği aradılar