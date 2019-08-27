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Av tüfeğini temizlerken kardeşini vurdu

Av tüfeğini temizlerken kardeşini vurduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kardeşi tarafından kazara vurulan şahıs ağır yaralandı.

27.08.2019 11:46
Av tüfeğini temizlerken kardeşini vurdu
Av tüfeğini temizlerken kardeşini vurdu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kardeşi tarafından kazara vurulan şahıs ağır yaralandı.
Olay sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda bulunan oto sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sanayi sitesinde bekçilik yapan İbrahim Serhat O. av tüfeğini temizlerken, tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Abdülkadir O.'nun karnına isabet etti. Ağır yaralanan Abdülkadir O., olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, ameliyata alındı.
Yaralı Abdülkadir O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazara kardeşini yaralayan İbrahim Serhat O. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Av tüfeğini temizlerken kardeşini vurdu

Şanlıurfa, Siverek, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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