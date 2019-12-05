Haberler » 3. Sayfa » Av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu - Haberler

Av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu

Afyonkarahisar'da bir kişi temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

05.12.2019 00:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:40Av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu
Afyonkarahisar'da bir kişi temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Kayadibi köyünde Rüstem Arslan (19) evinde kendisine ait ruhsatsız av tüfeğini temizlediği esnada silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan fişekle karın bölgesinden ağır yaralan Arslan, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Arslan, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Sinanpaşa, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:04 KİT Komisyonu raporları TBMM Genel Kurulunda - Haberler
01:00 Erdoğan, İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi - Haberler
00:55 Ayvalık'ta 34 Afganistanlı göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Haberler
00:54 Tekirdağ'da kar yağışı - Haberler
00:53 Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
00:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın şiirini okuduktan sonra salonda alkış tufanı koptu - Haberler
23:23 Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü - Haberler
23:03 Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması: Hastaneye gitmek istemedi - Haberler
23:02 15 yaşındaki lise öğrencisi, 3 gün boyunca cinsel istismara uğradı! - Haberler
23:01 Bartın ve Gaziantep'te 7 köpek zehirlenerek telef edildi - Haberler
5.12.2019 01:17:44