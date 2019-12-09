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Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor

Tunceli'de hayatında ilk defa tüfekle ateş eden bir kadın, tüfeğin geri tepmesi sonucu sırt üstü düştü. Ağabeyinin talimatlarıyla ateş etmeye çalışan kadının düştüğü görüntüler sosyal medyada yüksek sayıda görüntülenme aldı, izleyenleri güldürdü.

09.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:54Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor

'de bir kadın eline ilk kez aldığı tüfekle ateş etti. Tüfeğin tepmesiyle düşmesi bir oldu. O anlar kameraya da yansıdı. Görüntüleri sosyal medya üzerinden izleyenler kendilerini gülmekten alamadı.

AĞABEYİNİN TALİMATLARINI UYGULADI

Mazgirt İlçesi'ne bağlı İbimahmut Köyü'nde yaşayan Hülya Çakmak, kendilerine ait av tüfeğiyle boş bidona ateş etmek istedi. Ateş etmeden önce ağabeyinin talimatlarını uygulayan Çakmak, hedefi vurdu ancak tüfeğin geri tepmesiyle sırt üstü yere düşmekten kurtulamadı. Çakmak'ın yere düşmesi komik bir görüntü oluştururken o anları cep telefonuyla kaydeden ağabeyi ve izleyenleri güldürdü.

O ANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan Hülya Çakmak, "Hayatımda ilk kez elime silah aldım. Boş su bidonuna ateş ettim. Hedefi vurdum ancak tüfek geri tepince yere düştüm" dedi.


Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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