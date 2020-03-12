Av tüfeğiyle bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde av tüfeğiyle bir kişiyi öldürdükten sonra jandarma ekiplerince yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:36
Sakarya 'nın Hendek ilçesinde av tüfeğiyle bir kişiyi öldürdükten sonra jandarma ekiplerince yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 10 Mart 2020 tarihinde Hendek ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, B.K., isimli şüpheli henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten Ziya Zülküf Yayan isimli bir kişiyi av tüfeği ile öldürdü. Zülküf Yayan olay yerinde hayatını kaybederken, B.K. isimli şüpheli ise kayıplara karıştı. İhbarın üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası firar eden B.K. isimli şüphelinin Yeşilvadi Mahallesindeki saklandığı evin yerini tespit eden JASAT ekipleri Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan operasyon sonucu cinayet şüphelisi B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - SAKARYA
Olay, 10 Mart 2020 tarihinde Hendek ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, B.K., isimli şüpheli henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten Ziya Zülküf Yayan isimli bir kişiyi av tüfeği ile öldürdü. Zülküf Yayan olay yerinde hayatını kaybederken, B.K. isimli şüpheli ise kayıplara karıştı. İhbarın üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası firar eden B.K. isimli şüphelinin Yeşilvadi Mahallesindeki saklandığı evin yerini tespit eden JASAT ekipleri Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan operasyon sonucu cinayet şüphelisi B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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