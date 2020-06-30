Av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti

Adana'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti.

30.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:23
Adana'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti.
Ağlıboğaz Mahallesi'nde market işleten Fatih Cengiz (42), henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinin önünde eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle vurdu.
Daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada av tüfeğiyle intihar etti.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Kozan, Güncel, Haber
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