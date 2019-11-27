Haberler » Güncel » Av tüfeğiyle intihar etti - Haber

Av tüfeğiyle intihar etti

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Nuri Y. (53) evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle intihar etti.

27.11.2019 23:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:28Av tüfeğiyle intihar etti

KOCAELİ'nin ilçesinde, Nuri Y. (53) evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle intihar etti.

Olay saat 21.00 sıralarında Kartepe Rahmiye Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. Nuri Y. evde yalnız olduğu sırada av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan komşuların vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri eve girdi. Sağlık ekibi, Nuri Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Nuri Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kartepe, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:15 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI FAYEZ AL SARRAJ'LA...
00:14 Meksika Devlet Başkanı'ndan Trump'a "İş birliğine evet, müdahaleye hayır" yanıtı
00:11 Şişli'de İranlı Mesut Mehlevi'nin öldürülmesi; 5 şüpheli yakalandı
00:10 ŞİŞLİ'DE İRANLI MESUT MEHLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ; 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
00:08 Morales, Interpol'ün hakkında çıkardığı mavi bültenle arama kararını eleştirdi
00:02 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet
23:27 Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik
23:16 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
23:12 Polisle çatıştılar! Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı
22:51 Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı
14:31 Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
28.11.2019 00:20:01