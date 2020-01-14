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Av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurdu

Siirt'te zihinsel engelli bir kişi, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

14.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:34Av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurdu
'te zihinsel engelli bir kişi, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı köyünde meydana geldi. Ruhsatsız av tüfeğiyle oynayan zihinsel engelli Nurettin Ö.,(31) tüfeğin kazara ateş alması sonucu çenesinden yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurettin Ö.'nün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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