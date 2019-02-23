Av Tüfeğiyle Oynarken Parmağı Koptu

Kırıkkale
'de 11 yaşındaki çocuk, av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 1371. Sokak'taki evlerinde H.Ö. (12), kuzenleri B.Ö. (11) ve D.Ö. (5) ile birlikte evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Bu sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu çıkan saçmalar B.Ö'ye isabet etti.
Parmağından ve yüzünden yaralanan B.Ö, 112 Acil Servis
ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. B.Ö'nün kopan parmağı, sağlık ekiplerince 1 saatlik aramanın ardından bulunarak hastaneye götürüldü.
B.Ö, ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kırıkkale, Güncel
Kaynak: AA