Haber, Son Dakika, Haberler

Av tüfeğiyle vurulan köpeğin vücudundan 25 saçma çıkarıldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde av tüfeğiyle vurulan ve vücudundan 25 saçma çıkarılan köpeğin durumu ciddiyetini koruyor.

09.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:40
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde av tüfeğiyle vurulan ve vücudundan 25 saçma çıkarılan köpeğin durumu ciddiyetini koruyor.
İlçeye bağlı Doğuörçünler köyünde Ünal Kılıçoğlu'na ait köpek, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu.
Sahipleri tarafından yaralı bulunan köpek, veterinere götürülerek tedaviye alındı.
Köpeğin sahibi Ünal Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ineklerini otlattığı sırada köpeğin yanlarından kaybolduğunu söyledi.
Daha sonra köpeği yaralı halde bulduğunu belirten Kılıçoğlu, "Veteriner köpeğimden 25 saçma çıkardı. Akciğere gelen saçma da var. Durumu kritik." dedi. Av tüfeğiyle vurulan köpeğin vücudundan 25 saçma çıkarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Devrekani, Kastamonu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Buket Aydın, Kanal D’den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
MHP’li Yalçın’ın paylaştığı Bahçeli’nin ’Tek başına iktidar’ mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Kars’ta Mayıs ayında kar sürprizi Haber
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
’Bana ceza işlemez ama yine de yazın’ diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü Haber
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Haber
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Haberler››Güncel››Av tüfeğiyle vurulan köpeğin vücudundan 25 saçma çıkarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:01: Şanlıurfa'da 2 bina ve bir fabrika çalışanları karantinaya alındı - Haber 21:01: Heyelan riski oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde temizlendi - Haber 21:00: Şahinefendi köyünde karantina sona erdi - Haber 21:00: Edirne'de sağlık çalışanı anneden küçük kızına doğum günü sürprizi - Haber 20:59: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber 20:57: Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum - Haber 19:30: Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor - Haber 19:04: Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti - Haberler 18:35: "Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü - Haberler