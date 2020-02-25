Haberler » Güncel » Av yasağı başlıyor - Haber

Av yasağı başlıyor

2019-2020 Av sezonu, Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanacak.

25.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:25Av yasağı başlıyor
2019-2020 Av sezonu, Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanacak.

Av yasağıyla alakalı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avın kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasaktır.

Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması konusunda tüm vatandaşların duyarlı davranmaları büyük önem arz etmektedir. Doğa, içinde yaşayan canlılarla güzeldir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 19:00:14