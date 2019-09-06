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Av yasağı bitti, balık bollaştı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla birlikte "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzü gülüyor.

06.09.2019 11:24 Av yasağı bitti, balık bollaştı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla birlikte "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzü gülüyor.

2019-2020 balık sezonunun 1 Eylül itibariyle açılmasıyla birlikte gece saatlerinde büyük umutlarla denize açılan balıkçılar ilk günden umduklarını bulmanın mutluluğunu yaşadı. Yasağın kalktığı 1 Eylül'de özellikle Marmara Denizi'nden bol miktarda hamsi çıktı. Erdek limanına kayıtlı Ahmet Reis isimli tekne, kaptan Ahmet Çimdik nezaretinde açıldığı Marmara denizinden limana 53 kasa hamsi ile döndü. Teknede tayfalar tarafından kasalanan balıklar Bandırma'daki hale gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

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