Av yasağı geldi, tezgahlar boşaldı, fiyatlar arttı

Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balık fiyatları normal seyrederken 15 Temmuz'da tüm denizlerde başlayan av yasağıyla birlikte hem balık çeşidi azaldı hem de fiyatlar arttı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "15 Temmuz itibariyle tüm denizlerde yasak başladı. Bu yüzden balık çeşidi de düştü. Yasak girince fiyatlar da ister istemez yükseldi" dedi.



15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte, barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden çıkmazken, 15 Temmuz itibariyle tüm denizlerde yasak başladı. 1 Eylül'e kadar devam edecek yasaklardan dolayı gırgır ve trol avcılığı yapılamayacakken, yalnız el gırgırlarıyla avcılık yapılabilecek. Bu yöntemle de özellikle sardalye ve kefal gibi balıkların bolluğu balıkçıları mutlu ediyor. Yasakla birlikte tezgahlardaki balık çeşidi azalırken, fiyatlar da azda olsa arttı. Şu anda sardalye 10, kefal 15-20, çupra 25-30, levrek 20-30 liradan tezgahlarda satılıyor.



"15 Temmuz'dan sonra avcılık tamamen yasaklandı"



Av yasağı ile ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede av yasağının başladığını söyledi. O günden 15 Temmuz'a kadar 12 milden sonra yine teknelerin avına devam ettiğini kaydeden Polat, "Ancak 15 Temmuz'dan sonra denizlerimizde trol ve gırgırla avcılık tamamen yasak durumda. Yalnız el gırgırları, makinesi, trolü olmayan teknelerle yaptığı avcılık devam ediyor. Bunlardan da sardalye, kefal gibi balıklar çıkıyor. Çupra ve levreğimiz her zaman var. Tabi balık mevsiminde 30 çeşit balığımız var ise şu an 10 balık çeşidimiz var. Şu an çupra, levrek, sardalye var. Sardalye çok güzel. Yılın 12 ayı çıkan bir balık. Omega 3 açısından çok iyi bir balık. Halkımıza tavsiye ediyoruz. Fiyatı da 10 lira. Kefal var. Onun yararları da çok fazla. Oda 15 ile 20 lira arasında satılıyor. Çupra ve levreğimiz zaten hep var. Oda 20 ile 30 lira arasında satılıyor. Kalamar ve karides çeşitlerimiz var. Halkımızın her kesimine hitap edecek balığımız mevcuttur" diye konuştu.



"Fiyatlar ister istemez yükseldi"



Yasak girince fiyatların da ister istemez yükseldiğini kaydeden Polat, "Aslında maliyette artış oluyor. Biz yaz dönemi buna çok dikkat ediyoruz. Kar marjımızdan kısarak fiyatı sabit tutmaya çalışıyoruz. Sezondaki fiyatlarla hemen hemen aynı fiyatlarla satmaya devam ediyoruz. Halkımızı balık almaya davet ediyoruz. Balık yılın 12 ayı yenebilecek bir yiyecektir. Her zaman faydalı bir gıdadır" şeklinde konuştu.



"2 aylık kazancınız için kısmetini kesmeyin"



Av yasağıyla ilgili de konuşan Polat, "Kaçak avcılığın her zaman kontrolü yapılıyor. Özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı bunun üzerinde duruyor ama her ne kadar yapılsa da kaçak avcılık yapanlar oluyor. Şu anda denizlerin tamamında av yasağı var. Ekipler denetimleri daha da sık yaparsa hem bizim balıkçılar açısından hem denizin, balıkların geleceği açısından daha iyi olur. 3-5 kuruş için kaçak ava çıkan arkadaşlara da sesleniyorum. Bugün kazanırsınız yada 2 aylık kazancınız olur ama gelecek 5 yılın, 10 yılın, 50 yılda bu işi yapacakların kısmetini kesmiş oluyorsunuz. Sonuç olarak bunlarda bir canlı ve bunların da üremelerine izin vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA