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Ava çıktığı arkadaşını yaraladı

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden şahıs, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmayla kazayla vurularak yaralandı.

17.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:07Ava çıktığı arkadaşını yaraladı
'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden şahıs, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmayla kazayla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak Merkeze bağlı köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Onur A. (28), beraber avlandığı O. A. (48) isimli arkadaşı tarafından yanlışlıkla av tüfeğiyle göğsünden vuruldu. Arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Onur A'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.A., gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Köroğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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