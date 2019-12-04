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Ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulundu (2)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİEdirne'nin Keşan ilçesinde, dün akşam ava gideceğini söyleyerek evden çıkan ve otomobili İpsala'ya bağlı Koyuntepe köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

04.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:24Ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulundu (2)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Edirne'nin ilçesinde, dün akşam ava gideceğini söyleyerek evden çıkan ve otomobili İpsala'ya bağlı Koyuntepe köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl 'i arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin, Edirne AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte yarın sabah arama çalışmalarını devam ettirecekleri bildirildi.Öte yandan kanaldaki suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.



Taşdelen, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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