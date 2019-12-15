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Ava gitti kendini vurdu

Giresun'da avlanmak için ormanlık alana giden şahıs, kendini vurarak ağır yaralandı.

15.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:35Ava gitti kendini vurdu
'da avlanmak için ormanlık alana giden şahıs, kendini vurarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçesi Yivdincik köyü kırsalında bulunan ormanlık alana avlanmak için gelen L.B. (40), elinde bulunan av tüfeğinin kazaen ateşlemesi sonucu sol bacağından yaralandı. Yaralanan L.B. olay yerine gelen ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

L.B.'nin bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - GİRESUN

Giresun, Keşap, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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