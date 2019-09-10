Ava, İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu

Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, dün akşam yapılan atama ile Muğla'ya Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erman Akkaya getirildi. 2017 yılının Ocak ayında ilçemizde göreve başlayan ve bu süre içerisinde başarılı çalışmalara imza atan Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, dün akşam yapılan atama Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.



Bugün Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilişiğini kesecek olan Ava, Milas halkının daha huzurlu, daha güvenli yaşaması için ekip arkadaşlarıyla birlikte her türlü gayreti sarf ederek çalıştıklarını belirterek, "Önceliğimiz ülkemiz geneli gündeminde olduğu terörle mücadeleydi. Ayrıca asayiş, mala karşı işlenen suçlarla da mücadelemizi sürdürdük. Milas halkının daha emniyetli, daha güvenli yaşamasını sağlamak için mesai arkadaşlarımızla birlikte her türlü gayreti sarf ettik. Kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla güzel ortak çalışmalarımız oldu. Bireysel olarak kurduğumuz dostluklarımız oluştu. Görev sürem boyunca Milas'tan çok memnun kaldım. İnşallah Milas halkıda bizlerden, yaptığımız çalışmalardan memnun kalmıştır" dedi.



Personeli ile vedalaşan ve bir mesaj yayınlayan Ava, "2 yıl 8 ay boyunca yapmış olduğum görevde 'iş disiplini, yeteneği, çalışkanlığı, kısacası liyakat' dışında kimsenin inancına mezhebine siyasi görüşüne memleketine bakmadım. Becerebildiğim kadar adil olmaya çalıştım. Hatasız, kusursuz olmak Allah'a mahsustur. Hatalarım kusurlarım olmuştur. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum, belki bir gün yine bir yerlerde karşılaşırız. Bizler bu devletin memurlarıyız, istediğimiz yerde değil verilen yerde, verilen görevi yaparız. Hepinize kazasız, belasız hayırlı görevler, ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu uzun ömürler dilerim" diyerek personelinden hellallik diledi.



Aslen Manisa'nın Akhisar ilçesi doğumlu olan Ava, 2015 yılında Muğla'da göreve başlamış, bu süre zarfında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapmıştı. İlçemizdeki görev süresi boyunca, makamına gelen her bireye sıcakkanlı, güler yüzlü yaklaşımı ile Milas'ta sevilen, birlikte görev yaptığı arkadaşlarıyla sıcak ilişkiler içerisinde olması nedeniyle emniyet mensupları arasında sevilen ve saygı duyulan Ava, Milas halkının gönlünde taht kurdu. - MUĞLA