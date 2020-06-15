Avanak Abdi kaç yılında çekildi ?Avanak Abdi film konusu nedir? Avanak Abdi filminin oyuncuları kimler? Avanak Abdi filmi hakkında merak edilenler..

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Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1978 yapımı Yeşilçam filmi Avanak Abdi'nin oyuncuları, konusu hakkında merak ettiklerinizi sizler için derledik..
15.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:18
AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hayatını duvar afaişçiliği yaparak kazanan Abdi, bir gün afişlerini yapıştırdığı ünlü şarkıcıya platonik bir aşkla tutulur.
Abdi' nin bir yolunu bulup tanıştığı şarkıcı kadın, onun saf duyguları karşısında etkilenir. Ancak şarkıcının eski sevgilisi Abdi' nin önünde bir engeldir...
AVANAK ABDİ FİLMİNİN KÜNYESİ
Vizyon Tarihi: 1 Ekim 1978
Süre: 86dk
Tür: Komedi
Yönetmen: Natuk Baytan
Senarist: Suavi Sualp
Yapımı: 1978 - Türkiye
AVANAK ABDİ OYUNCULARI
Kemal Sunal
Ayşen Gruda
Ali Şen
Yadigar Ejder
Osman Alyanak
Etiketler: Natuk Baytan, Gündem, Güncel, Haber