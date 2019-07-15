15.07.2019 11:08
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"Avanos Geleneksel Halk Panayırı" açıldı

"Avanos Geleneksel Halk Panayırı" açıldı

Avanos Belediyesi tarafından düzenlenen "Avanos Geleneksel Halk Panayırı" başladı.

Avanos Belediyesi tarafından düzenlenen "Avanos Geleneksel Halk Panayırı" başladı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki alanda bu yıl altıncısı düzenlenen panayırda, yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlar açıldı.
Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, el sanatı çeşitli ürünlerin sergilendiği panayırın ilçenin sanatla harmanlanmış yaşam tarzını ortaya koyduğunu belirtti.
İbaş, "Avanos'ta el işçiliği ile yapılan ürünleri, sanatı ve sanatçıyı doğrudan halk ile buluşturan halk panayırını tüm vatandaşlarımızın görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada mutlaka ilgilerini çekecek bir sanatsal çalışmaya denk geleceklerdir. Panayırda fotoğraf sergileri, el sanatı ürünleri, ahşap oyma ve işleme çalışmaları gibi pek çok stant yer alıyor. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.
Başkan İbaş, panayırın, ay sonuna kadar hafta sonları ziyarete açık bulundurulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Bahçelievler Mahallesi, Avanos Belediyesi, Celal Alper İbaş, Avanos, Güncel

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