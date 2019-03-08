Avanos Kadın Evi Hizmete Açıldı

Avanos Belediyesi
tarafından restore edilen ve kadınlara yönelik çeşitli eğitim ve kursların düzenlenmesi için tasarlanan Avanos Kadın Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Törende konuşan Belediye Başkanı İsmet İnce
, ilçede yaşayan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla bir hediye sunmak istediklerini ve evi hizmete açtıklarını belirtti.
Avanoslu kadınlara anlamlı bir armağan vermenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İnce, "Avanos'ta yaşayan kadınlarımızın boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, çeşitli alanlarda açılacak eğitim amaçlı kurslara veya seminer programlarına katılabilecekleri, maddi imkansızlıklar sebebiyle ulaşamadıkları makine, ekipman desteğini alabilecekleri ve ürettiklerini sergileyebilecekleri bir proje alanını hayata geçirdik." diye konuştu
Törene, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç ve davetliler katıldı.
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Kaynak: AA