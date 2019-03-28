Avanos'ta AK Parti Mitingi

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş
, yerel seçimlere ilişkin "Mesele memleketin bekası kapısıdır, ülke sevdasının kapısıdır." dedi.
Partisinin Avanos
ilçe teşkilatınca düzenlenen mitinge katılan Elitaş, AK Parti Avanos Belediye Başkan adayı Şaban Topuz
'a destek istedi.
Cumhuriyet Meydanındaki mitingde konuşan Elitaş, Kapadokya
bölgesinin önemli turistik merkezlerinden olan ilçenin daha da gelişebilmesi için iktidarla uyum içinde çalışacak belediye başkanına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Elitaş, şöyle konuştu:
"Kapadokya bölgesindeki turistik faaliyetlerden iyi faydalanmamız gerekir. Nevşehir
'de 26 bin yatak kapasitesi var, bunun 2-3 bini Avanos'ta. Bu kadar tarihi ve turistik değerlere sahip Avanos'un önümüzdeki günlerde ihya edilmesi gerekir. Bunun için iktidarla aynı ahenk içerisinde çalışacak bir adayı başa getirmek en önemli işlerden birisidir. 31 Mart'tan sonrası için hesap yapan dış güçlerin oyunlarını boşa çıkartmak için buradan CHP
'ye oy vermiş, MHP
'ye küsüp İYİ Parti
'nin kapısına gitmiş kardeşlerime sesleniyorum. Mesele memleketin bekası kapısıdır, ülke sevdasının kapısıdır. Avanos'ta da AK Partili belediye başkanını kazandırmak en önemli vazifenizdir."
Mitinge, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
ve Yücel Menekşe
, AK Parti Belediye Başkan adayı Topuz, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA