Haberler » 3. Sayfa » Avanos'ta asayiş uygulaması yapıldı - Haber

Avanos'ta asayiş uygulaması yapıldı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenlik uygulaması yapıldı.

29.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:46Avanos'ta asayiş uygulaması yapıldı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenlik uygulaması yapıldı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada bin 207 şahsın GBT kontrollerinin yapılmasının yanı sıra 410 araç kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahısların yapılan üst ve araç aramasında 1 adet tüfek, 3 adet fişek ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan araç kontrollerinde ise 62 araç sürücüne cezai işlem uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Avanos, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:36 Dikkatsiz sürücü, şehir polis kamerasının bulunduğu direği böyle yıktı
10:34 Kartal'da araç kundaklayan şahıs kamerada
10:27 Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
10:26 Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
10:26 İntihar mektupları tefecileri ele verdi
10:26 Limon hırsızları tutuklandı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklandı: Eski sevgilim yakmış olabilir
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
14:37 Fener Rum Patriği'nin evine giren hırsızlar: Evin Bartholomeos'a ait olduğunu bilmiyorduk
29.11.2019 10:38:01