17.06.2019 17:49
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Avanos'ta hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı

Avanos

Avanos ilçesinde motosiklet çalan 3 şüpheli Ürgüp ilçesinde yakalandı.

Avanos ilçesinde motosiklet çalan 3 şüpheli Ürgüp ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde bir şahsın gece saatlerinde motosikletinin çalındığı yönündeki şikayetin üzerine polis ekipleri kamera ve tanık araştırmaları neticesinde hırsızlık olayını M.Ç.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık şüphelisi M.Ç. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlığı birlikte işledikleri tespit edilen İ.Ç. ve M.M.U ile birlikte Ürgüp ilçesinde yakaladı. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan üç şüpheli Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., İ.Ç. ve M.M.U. sevk edildiği adli makamlarca nitelikli hırsızlık suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Ürgüp, Avanos, 3. Sayfa

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