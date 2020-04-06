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Avanos'ta uyuşturucu operasyonu

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu madde bulunduran kişiyi gözaltına aldı.

06.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:46
Avanos'ta uyuşturucu operasyonu
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu madde bulunduran kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Avanos Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden, O.G'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 2 kök Hint keneviri, 7 gram kurutulmuş kenevir ile esrar üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.G'ye "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu madde murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Avanos, Güncel
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