Avanos'ta Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı

Avanos
ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçiren polis araç içerisinde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere, Avanos ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdurmuş olduğu araç içerisinde 9,86 gram metamfetamin, hassas terazi ve boş alüminyum folyolar ele geçirdi. Araç
içerisinde bulunan N.K. ve A.N.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahıslar ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 4 gram esrar, 2 adet OCB kağıt, alüminyum folyoya sarılı 1 gram metamfetamin, 1 adet camdan yapılmış aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.N.Y. ise tutuklanarak Nevşehir
E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Araç,Polis,Avanos
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:42