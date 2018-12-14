Avanos'ta Uyuşturucudan 1 Kişi Yakalandı

Avanos
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurmak istediği bir araç ile kısa süreli kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan araç bir süre sonra bir başka araca çarpması sonrası yakalanırken araç içerisinde yapılan aramada bir adet alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi. Araç
sürücüsü A.N. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Araç,Avanos
14 Aralık 2018 Cuma 09:22