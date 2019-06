Avantajlar ülkesi Kazakistan, Türk yatırımcıları bekliyor

Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren , Orta Asya 'nın en büyük ekonomisine sahip Kazakistan 'ın Türk yatırımcılar için önemli bir pazar olduğunu dikkat çekerek, mevcut ve güçlü ilişkilere istinaden Türk iş insanlarını, avantajlar ülkesi Kazakistan'a yatırım yapmaya davet etti.Kazakistan'ın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle, ülkeyi tanıyan ilk devlet olarak Türkiye 'nin diplomatik temsilciliğini açmasını takiben iki ülke arasındaki ilişkiler güçlü bir şekilde hız kazanmaya başladı. Stratejik ortak olan ülkeler gerek bölgesel de gerekse küreselde kazan-kazan ilkesini, ortak kültürlerini de temele alarak, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda önemli gelişmelere imza atma imkanına sahip oldular.YATIRIMCILARA HER TÜRLÜ DESTEKKazakistan'ın Orta Asya'daki güçlü mevcut duruşu, sahip olduğu doğal kaynak rezervleri ve jeostratejik konumuyla önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "Orta Asya'nın en dinamik ülkesi Kazakistan, petrol, doğalgaz, altyapı, maden, turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık gibi bir çok sektörde 2025 yılına kadar yüksek hacimli yatırımlara açık olarak daha da büyümeyi hedeflerken, is insanlarının olanaklarını daha etkili sekilde degerlendirmeleri için sundukları avantajlı imkanlarla yatırımcılara her türlü desteği sunmaktadır" dedi.AVANTAJLAR ÜLKESİ KAZAKİSTANKazakistan'ın büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu ve istikrarlı büyüme sürecini sürdürdüğünü de söyleyen Hikmet Eren, Kazakistan'ın doğrudan yabancı yatırımcılar için önemli bir merkez olduğunu belirterek devamında şu ifadelere yer verdi; "Avrupalı iş insanlarının Kazakistan'da yatırım yapmaya yönelmeleri ve büyük yatırımlarının bulunuyor olması uluslararası ticaret güzergahındaki ülkenin hacimli yatırıma elverişliliğini tasdik etmektedir. 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili dış ticari hacminin 3 milyar dolara ulaşmış olduğunu büyük bir memnuniyetle belirtmemiz gerekmektedir. Aynı zamanda Türk yatırımcılarımızın yapmış olduğu doğrudan yatırımların rakamlarının her geçen yıl yükseliyor olması, geleceğe yönelik güvenimizi arttırmaktadır. İki ülke arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkilerimizin mevcut durumundan yola çıkarak, Türk iş insanlarımızı büyük avantajlar ülkesi Kazakistan'a yatırım yapmaya davet ediyoruz."BÖLGENİN İSTİKRARLI ÜLKESİTürk cumhuriyetleri içerisinde istikrarını her zaman muhafaza eden ülkenin Kazakistan olduğunu ve Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 'in bölge barışına büyük katkılar sağladığının altını çizen Hikmet Eren, "Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmaları ve demokratikleşme sürecine sunmuş olduğu katkıları özelikle belirtmemiz gerekmektedir. Geçtiğimiz hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile göreve başlayan yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, istikrarlı bir şekilde yoluna devam edeceği ve ülkenin uluslararası alanda önemli projelere imza atacağını düşünüyorum" dedi. - ERZURUM