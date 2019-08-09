Avatar 5 Filmi

Avatar
serisinin 2009 yılında küresel bir fenomen haline gelen devam halkası; bu defa James Cameron'un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Filmin başrollerini ise, ilk film
den aşina olduğumuz Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Sam Worthington üstleniyor.Yönetmen:
James CameronSenaryo:
James Cameron, Josh Friedman, Shane SalernoOyuncular:
Zoe Saldana, Vin Diesel, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Jemaine Clement, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi, David Thewlis, Stephen Lang, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Edie Falco, Chloe Coleman, Joel David Moore, CCH Pounder, Keston John, Matt Gerald, Britain Dalton, Filip Geljo, Jamie Flatters, Scarlett Fernandez, Bailey Bass, Duane Evans Jr., Trinity Bliss, Jack Champion, Johnny Alexander, Christopher Troy, Jake McLean, Amanda, Jeremy Irwin, Ben Antoine, Karene LamondFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Avatar 5Yapımcı Firma:
20th Century FoxYapım Yılı:
2027Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
17.12.2027Avatar 5 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.