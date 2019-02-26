Türk Milletinin Aşağılama Suçundan Yargılanan Avatar Atakan, Beraat Etti

Bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında "Avatar" olarak tanınan Milli sporcu Çağan Atakan Arslan "Türk Milletini, Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, suç kastı bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Davanın ardından açıklama yapan Arslan, kick boks dalında 2011 yılında ülkesine ilk altın madalyayı getirdiğini belirterek "Bu bize zarar vermek adına basına sızdırılmış bir video. Adalet yerini buldu. Mutluyuz" dedi.

ATAKAN, DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Çağan Atakan Arslan hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat Ismık, sanık ile samimi arkadaş olduklarını, dava konusu çekimi kendisinin yaptığını, çekim başladığında Çağan Atakan Arslan ile rakipleri hakkında konuştuğunu anlattı.

"ATAKAN'IN SORUYU ANLADIĞINI SANMIYORUM"

Tanık, sözlerine şöyle devam etti: "Kendi aramızda esprili ve küfürlü sohbet edip gülüşüyorduk. O sırada Atakan'ın kulağında kulaklık vardı ve yüksek sesle müzik dinliyordu. Dışarıya kadar ses geliyordu, müziği duyabiliyordum. Ayrıca ortamda başka sesler de vardı. Ben de bilgisayardan müzik açmıştım. Ayrıca boynunda madalyaları vardı ve onlar dahi ses yapıyordu. Rakipleri hakkında sorduğum sorulara duyabildiği kadarıyla esprili cevaplar veriyordu. Bazen soruları anlamıyordu, ilgisiz cevaplar veriyordu. Ben de gülüyordum. Bu esnada ben iddiaya konu olan soruyu sordum. Atakan'ın soruyu anladığını sanmıyorum. Küfürlü bir cevap verdi. Ama dediğim gibi rakipleri hakkında konuşurken espri mahiyetinde küfür içerebilen cevaplar veriyordu.

"VİDEONUN BAŞKALARININ ELİNE NASIL GEÇTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Bu maç öncesinde sporcuların kullandığı bir taktiktir. Bu şekilde kendilerini motive ederler ve rahatlarlar. Ben videonun yaklaşık 5 yıl önce çekildiğini sanıyorum Bu çekim Atakan'ın telefonundaydı. Ne şekilde başkalarının eline geçti bilmiyorum. Ben de herhangi bir şekilde aslı ya da nüshası yoktur. Ayrıca dava dosyasına konu olan bu konuşma ve çekim yine bir maç öncesinde yapılmıştır"

"FARK ETSEYDİM KESİNLİKLE KAYDI YOK EDERDİM"

Hakim, sanık Arslan'a videoyu daha sonra izleyip izlemediğini ve soruya verdiği karşılığı fark edip etmediğini sordu. Sanık Arslan ise " İzleyip izlemediğimi hatırlamıyorum. Ancak bu kayıt yayınlanana kadar ben oradaki soruyu ve verdiğim cevabı fark etmedim. Fark etseydim kesinlikle kaydı yok ederdim. Kaydın ne şekilde başkalarının eline geçtiğini bilmiyorum" diye cevap verdi.

"TÜRK MİLLETİNE HAKARET ETME KASTIM YOKTUR"

Son sözleri sorulan Arslan, "Milli sporcuyum. Ben Türkiye'ye pek çok altın madalya getirdim. Ülkem ve bayrağım için dövüşüyorum. Türk milletine hakaret etme kastım yoktur, olamaz, beraatimi talep ederim" dedi. Arslan'ın avukatı da söz konusu kaydın müvekkilinin izni ve rızası dışında ele geçirilerek kullanıldığını belirterek, "Hukuki delil de değildir. Suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Bu sebeple müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" diye konuştu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın başlangıçtan beri değişmeyen savunmaları ısrarla milli sporcu olduğunu, kayıt öncesi maç olması sebebiyle tanık olarak dinlenen arkadaşı Murat ile birlikte motive olmak amacıyla, rakipleri hakkında konuşarak espriler yaptıklarını, bu esnada kulağında kulaklık olduğunu ve yüksek sesle müzik dinlediğini, soruyu duymadığını, tanığın rakipleri hakkında soru sorduğunu düşünerek küfürlü bir cevap verdiğini savunduğunu hatırlattı. Tanığın, sanığın savunmalarını doğruladığını, verilen cevabın hepsinin "A..k.." şeklinde olduğunun dikkate alındığında sanığın cevabında Türk milleti kelimesinin geçmediğinin anlaşıldığını kararında vurgulayan mahkeme, sanık Çağan Atakan Arslan'ı suç kastı bulunmadığından Ceza Muhakemesi Kanunu 223/2-c maddesi uyarınca beraatine karar verdi. Dava bitiminde hakim, Çağan Atakan Arslan'a hitaben beraat kararı verdiğini belirterek, "Milli sporcu olman nedeniyle böyle bir ihtimal vermiyoruz. Geçmiş olsun" dedi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Davanın ardından Çağan Atakan Arslan gazetecilere açıklama yaptı. Arslan "Böyle bir sonuç çıktığı için mutluyuz. Olması gereken oldu. Bir iftira atılmıştı zaten buna pek çok insan inanmadı. Fakat pek çok kanalda ve programlarda hakkımızda asılsız şekilde konuşanları da adaletimiz en güzel cevabı verdi. Onun için de ayrı bir suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü itibarımızı zedelemeye çalışanlar, olmamış bir şeyi olmuş gibi televizyonlarda saatlerce günlerce anlatanlar oldu. Adalet yerini buldu. Mutluyuz. Benim herhangi bir şekilde bir Türk olarak tarihte ilk altın madalyayı ülkemize getirmiş bir Türk olarak böyle bir suç işlemem çok komiktir. Bu bize zarar vermek adına basına sızdırılmış bir video. Bu tarz olaylarla gündeme gelmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA