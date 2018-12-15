Avcı Arkadaşını Yaraladı

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde bir kişi av sırasında arkadaşını tüfekle yaraladı. Durhasan
Mahallesi Çırpılı mevkisinde ava çıkan gruptaki bir kişi, iddiaya göre tüfeğini omzundan indirdiği sırada ateş alması sonucu arkasında bulunan Nusrettin Çelik'i yaraladı.
Sağlık ekipleri tarafından Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalenin ardından Turgutlu
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili araştırma başlattı.
Manisa,Demirci
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:36