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Abdullah Avcı'dan 1'i mecburi, 2 değişiklik

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Konyaspor maçına göre 1'i mecburi, 2 değişiklik yaptı.

02.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:53

Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserisopr'la karşı karşıya gelen 'ta, Abdullah Avcı ideal kadroyla takımı sahaya sürdü. karşılaşmasına göre takımda 2 değişiklik meydana geldi.

REBOCHO KIZAĞA ÇEKİLDİ

Geçen hafta oynanan mücadelede yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapattığı öğrenilen Victor Ruiz'in yerine bu mücadelede Enzo Roco forma giyerken, kenara alınan bir diğer isim ise Pedro Rebocho oldu. Kayserispor önünde hücum gücü yüksek bir kadro tercih eden Avcı, Rebocho'nun bölgesine Caner Erkin'i çekerken, sol açıkta ise Kevin N'Koudou'ya formayı verdi.

Abdullah Avcı'dan 1'i mecburi, 2 değişiklik

Abdullah Avcı, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA


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