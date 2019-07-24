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Avcı'dan Basın Bayramı mesajı

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24.07.2019 16:54 Avcı'dan Basın Bayramı mesajı
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Fatih Avcı mesajında, "Türk basın tarihinde, 'basına uygulanan sansürün kaldırılması' üzerine her yılın 24 Temmuz'unda kutlanan 'Basın Bayramı' dolayısıyla tüm gazeteci ve basın mensubu meslektaşlarımın bu anlamlı gününü tebrik ediyorum. Ne var ki, bugüne kadar meşrutiyet, milli mücadele, darbeler ve daha birçok badireler atlatarak bu günlere gelen Anadolu basını sansür gibi hiçbir şartta ve ortamda kabul edilemeyecek bir uygulamadan kurtulsa da bugün daha başka ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu manada basınımızın ekonomik özgürlüğünü kazanması, gazetecilerin mesleki hak ve özgürlüklerini sorunsuzca yaşaması gelecek 24 Temmuzlardan en büyük beklentimizdir. Bu vesileyle gerek cemiyetimize, gerekse de cemiyetimize bağlı olan kurum ve kuruluşlara tebrik gönderen herkese teşekkürlerimi sunuyor, tüm basın çalışanı arkadaşlarımın 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Fatih Avcı, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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